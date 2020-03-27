В Италии установлен суточный рекорд по числу жертв коронавируса
В Италии за прошедшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 969 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Отмечается, что с момента распространения коронавируса в мире это самое большое число жертв за сутки. Таким образом, в Италии в общей сложности от последствий заражения коронавирусной инфекцией умерли 9134 пациента.
Ранее наибольшее число жертв от коронавируса в сутки также было зафиксировано в Италии – в прошедшую субботу скончалось 793 человека.
В свою очередь, выздоровели за минувшие сутки в Италии 569 пациентов, их общее число составило 10 950. В настоящее время в Италии инфицированы 66 414 итальянцев, за сутки вирус был подтвержден еще у 4401 человека.
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