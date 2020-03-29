В Италии показали работу российских врачей и военных в Бергамо

Новые кадры работы российских военных в итальянском городе Бергамо появились в эфире местного телеканала. Репортаж снят 28 марта, в субботу, новостным телеканалом Tgcom24.

Материал рассказывает, как российские военнослужащие дезинфицируют доме престарелых в пригороде Бергамо. Всего им необходимо обработать 65 учреждений для пенсионеров в этой провинции.

В Италии российские военные продезинфицировали дом престарелых

Журналисты сняли возведение полевого госпиталя, где в начале апреля к работе приступят 32 российских медика.

Напомним, всего 100 российских специалистов в конце марта прибыли для борьбы с эпидемией в город Бергамо, находящийся в итальянском регионе Ломбардия.

В Италии, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 86 тысяч случаев заражения и свыше 9 тысяч смертей от новой коронавирусной инфекции COVID-19, что больше, чем в Китае, откуда распространилась пандемия.

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Фото: vk.com/mil
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