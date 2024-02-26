В Иркутской области госпитализирован ребенок после нападения стаи собак

В Иркутской области в СНТ «Юность» города Шелехово пятилетний мальчик госпитализирован после нападения стаи собак, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.

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Произошедшее увидела мать ребенка и вызвала скорую помощь. Мальчик с укусами и ранами был доставлен в больницу.

По данному факту заведено уголовное дело.

Ранее стало известно, что СК проводит проверку после двух нападений собак на людей в Иркутской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Иркутская ОбластьСобаки

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