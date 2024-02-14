Уголовное дело возбудили в Хабаровске после нападения собак на мужчину

Уголовное дело возбуждено в Хабаровске по факту нападения бездомных собак на местного жителя. Об этом информирует следственное управление Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Дело отрыто по статье о халатности, передает ТАСС.

Стая бродячих собак напала на мужчину в районе набережной реки Амур. Пострадавший помещён в реанимационное отделение больницы в тяжёлом состоянии. Проводятся следственные действия, опрашиваются свидетели.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», это уже второй подобный случай за последнее время в краевом центре. В середине января стая собак напала на 38-летнего мужчину, он скончался от полученных ран в машине скорой помощи. Обвинение в халатности предъявлено начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации Хабаровска.

