Уголовное дело возбудили в Хабаровске после нападения собак на мужчину
Уголовное дело возбуждено в Хабаровске по факту нападения бездомных собак на местного жителя. Об этом информирует следственное управление Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Дело отрыто по статье о халатности, передает ТАСС.
Стая бродячих собак напала на мужчину в районе набережной реки Амур. Пострадавший помещён в реанимационное отделение больницы в тяжёлом состоянии. Проводятся следственные действия, опрашиваются свидетели.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», это уже второй подобный случай за последнее время в краевом центре. В середине января стая собак напала на 38-летнего мужчину, он скончался от полученных ран в машине скорой помощи. Обвинение в халатности предъявлено начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации Хабаровска.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru