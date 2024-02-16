СК проводит проверку после двух нападений собак на людей в Иркутской области

Правоохранительные органы и прокуратура проводят проверку по факту двух нападений собак на людей, в том числе на ребёнка, в Иркутске. Об этом информирует Следственное управление Следственного комитета по Иркутской области.

Первый инцидент случился 13 февраля в Иркутске. Собака местного жителя напала на несовершеннолетних. В результате один из детей обратился за медицинской помощью. У школьника оказались прокушены щека и рука.

Во втором случае в Братске 15 февраля бездомные собаки набросились на 29-летнего мужчину. С многочисленными ранениями он помещен в отделение реанимации городской больницы.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

