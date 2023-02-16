В Ингушетии расследуют хищения в Пенсионном фонде

В начале февраля было инициировано уголовное дело о мошенничестве. В настоящее время задержаны 11 участников организованной группы. Среди подозреваемых – бывшие должностные лица и работники государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Ингушетия.

Детали преступления полиция не сообщаются.

Ранее в здании Федеральной таможенной службы в Москве были проведены обыски. Они связаны с делом главы информационного управления ФТС Дмитрия Васильева.

