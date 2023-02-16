В Ингушетии расследуют хищения в Пенсионном фонде
В Ингушетии провели более 50 обысков у бывших чиновников, подозреваемых в хищении средств Фонда пенсионного и социального страхования России в особо крупном размере, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на МВД РФ.
В начале февраля было инициировано уголовное дело о мошенничестве. В настоящее время задержаны 11 участников организованной группы. Среди подозреваемых – бывшие должностные лица и работники государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Ингушетия.
Детали преступления полиция не сообщаются.
Ранее в здании Федеральной таможенной службы в Москве были проведены обыски. Они связаны с делом главы информационного управления ФТС Дмитрия Васильева.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+13 436 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+12 071 / сут.
- Экс-советник Пентагона высмеял надежды НАТО на весеннее наступление Украины
- В Ингушетии расследуют хищения в Пенсионном фонде
- Захарова связала депортацию организатора «Бессмертного полка» из Эстонии с русофобией
- В Конгрессе предупредили о вероятности скорого дефолта США
- Глава Всемирного банка объявил о досрочной отставке
- В мобильных «Госуслугах» появился сервис подтверждения личности
- Экспорт российской нефти приблизился к историческому максимуму
- Землетрясение произошло у берегов Филиппин
- СМИ узнали о вылете Миг-31 на перехват НЛО в Ленобласти
- «Находится в бессилии»: дипломат Гаврилов заявил о неспособности НАТО справиться с заказами для Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru