В Ингушетии расследуют хищения в Пенсионном фонде

В Ингушетии провели более 50 обысков у бывших чиновников, подозреваемых в хищении средств Фонда пенсионного и социального страхования России в особо крупном размере, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на МВД РФ.

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В начале февраля было инициировано уголовное дело о мошенничестве. В настоящее время задержаны 11 участников организованной группы. Среди подозреваемых – бывшие должностные лица и работники государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Ингушетия.

Детали преступления полиция не сообщаются.

Ранее в здании Федеральной таможенной службы в Москве были проведены обыски. Они связаны с делом главы информационного управления ФТС Дмитрия Васильева.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пенсионный фонд РоссииИнгушетияХищения
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