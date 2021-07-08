В Хошимине введут двухнедельный локдаун

Ограничительный режим начнет действовать в городе с 9 июля. Его меры будут направлены на снижение темпов распространения коронавируса. Людям разрешат выходить на улицу только за продуктами и лекарствами в группах не более двух человек. Работа общественного транспорта и непродуктовых магазинов будет приостановлена.

С конца апреля в Хошимине зарегистрировали 8 385 случаев заражения ковидом, а за все время с начала пандемии во Вьетнаме выявили 23 385 заболевших. Хошимин, в котором проживают девять миллионов человек, стал главным очагом инфекции во время четвертой волны пандемии в стране.

