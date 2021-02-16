В Хабаровском крае из-за циклона нарушено движение транспорта и электроснабжение
Снежный циклон, который обрушился на Хабаровский край, привел к нарушению транспортного сообщения в регионе и отключению электроэнергии в некоторых населенных пунктах, сообщает ГУ МЧС края.
Отключения на линиях ЛЭП произошли в Нанайском, Комсомольском и Хабаровском районах. На месте работают ремонтные бригады. Кроме того, из-за непогоды ограничено движение пассажирских автобусов на трассах Советская Гавань - Ванино - Монгохто и Селихино - Николаевск-на-Амуре.
На остальных дорогах дежурят мобильные группы спасателей и выставлены посты ГИБДД. Ограничена работа паромной переправы Ванино - Холмск, связывающей Сахалин с материком.
Ранее в Москве был установлен новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков, специалисты зафиксировали 13 миллиметров снега.
По данным специалистов, причиной рекордного снегопада стали атмосферные фронты южного циклона.
Низкая температура продержится в Москве почти всю следующую неделю, тенденция на ослабление морозов появится только в следующую пятницу. Об этом главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала в эфире НСН.
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