В Китае казнили отравившую детей воспитательницу детского сада

Инцидент произошёл в марте 2019 года. Обвиняемая Ван Юнь, работавшая в детском саду «Мэнмэн», решила свести счёты с преподавателем по фамилии Сунь и подсыпала в детскую кашу нитрит натрия. В результате в больницу с отравлением попали 25 детей, один из которых скончался.

В ходе расследования было установлено, что ранее женщина пыталась таким же образом отомстить своему супругу и подсыпала нитрит натрия в стакан с водой. К счастью, обошлось без серьёзных последствий для организма мужчины.

Объявляя приговор судья отметил, что Ван Юнь прекрасно знала об опасности, которую представляет для человека нитрит натрия, однако дважды использовала его для сведения личных счетов.

Ранее в Китае к смертной казни приговорили бывшего вице-председателя народного политического консультативного совета провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай) Ли Вэньси, который получил максимальное наказание за взятки на сумму 540 млн юаней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

