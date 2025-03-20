Воспитательницу детсада из Краснодара заподозрили в жестоком обращении с детьми

Следователи возбудили уголовное дело после публикации в соцсетях видео из краснодарского детского сада, где воспитательница толкала детей и хватала их за волосы. Об этом сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в детском саду №167 города Краснодара, в полицию обратились родители его воспитанников. На видеозаписи, попавшей в Сеть, воспитательница толкает ребенка, тащит его по полу, держа за руку, или дергает за волосы, заставляя встать с кровати.

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В отношении 45-летней сотрудницы дошкольного учреждения возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ). Воспитательнице грозит наказание в виде лишения свободы на три года. Следствие изучает записи камер наблюдения в детском саду, чтобы выявить другие возможные случаи жестокого обращения с детьми.

На данный момент официальные претензии к ней зафиксированы от родителей трех малолетних детей, в отношении которых в марте совершались физическое воздействие.

Мотивы своих поступков женщина не объяснила, ссылаясь лишь на сложность работы в детсаду.

Правоохранители предъявили обвинение в жестоком обращении и истязании малолетних двум воспитателям частного детского сада в Новосибирске.


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Фото: mosobl.sledcom.ru
ТЕГИ:Детский СадКраснодар

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