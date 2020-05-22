В Грузии назвали дату открытия страны для иностранных туристов
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария назвал сроки открытия страны для внутреннего и международного туризма.
Глава правительства заявил, что жители Грузии смогут свободно перемещаться по стране с 15 июня, а иностранцы смогут въезжать с 1 июля. При этом сделана оговорка, что Тбилиси будет принимать только граждан тех стран, где установился низкий уровень распространения коронавируса.
В то же время для жителей соседних и других «интересных с туристической точки зрения» стран будут действовать безопасные коридоры на сухопутных границах.
Отметим, что с 22 мая в Грузии будут отменены ранее введенные комендантский час и режим ЧП. Ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН отметил, что стране удалось избежать большого количества заразившихся COVID-19, что может спасти туристический сезон.
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