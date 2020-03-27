В Грозном отказались принимать пассажиров без местной регистрации
Аэропорт «Грозный» призвал не приобретать авиабилеты гражданам, которые намерены прилететь в город, но не имеют в республике прописки или временной регистрации. Эти меры связаны с рапространением коронавирусной инфекции, передает «Интерфакс».
Ограничительные меры начнут действовать с пятницы, 27 марта. В воздушной гавани рекомендовали россиянам, которые не имеют регистрацию в республике, сдать приобретенные ранее билеты.
Также отмечается, что на весь период сохранения угрозы распространения COVID-19 будет действовать только один авиационный маршрут: «Грозный — Москва — Грозный».
По состоянию на 27 марта в России зарегистрировано 1036 случаев заражения коронавирусом, три человека скончались.
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