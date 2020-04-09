В Госдуме рассказали о плюсах удаленной регистрации на бирже труда
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в эфире НСН заявил, что обмануть систему не получится, данные будут тщательно проверяться.
В России временно упростят регистрацию безработных. Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда. Правила будут действовать до конца 2020 года. Как рассказал Мишустин в ходе заседания правительства, дистанционную регистрацию на бирже труда можно будет пройти на портале «Работа в России».
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в эфире НСН сообщил, что граждане страны могут дистанционно стать на биржу труда, сокращая ненужные поездки и контакты.
«У нас на бирже труда вне зависимости от коронавируса, от всей ситуации, в которой мы сейчас пребываем, можно было зарегистрироваться в любом регионе, чтобы получить вакансию и, возможно, получить дополнительную специальную профессию. Для того, чтобы оформить пособие, необходимо было во избежание злоупотреблений исключительно зарегистрироваться там, где гражданин прописан. Сегодня все то же самое сохраняется, но делаться будет дистанционно. Но в любом случае будут проверяться все персональные данные. Если человек официально трудоустроен, то об этом известно. У любого гражданина есть СНИЛС, у нас с 1 января вся трудовая деятельность ведется в электронном виде, каких-либо рисков я в данном случае не вижу. Если даже гражданин, получающий пособие по безработице, находит работу, эта информация будет известна. В дальнейшем пособие ему выплачивать прекратят. Сегодня система электронного документооборота, система контроля, персонифицированного учета позволяет все это отслеживать», - отметил он.
Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин предупредил о предстоящем «очень серьёзном ударе по бюджету», который спровоцирован пандемией коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Новости за ночь: Минздрав предложил диагностировать коронавирус без анализов
- Новости за ночь: Собянин заявил, что Москва у «подножия пика» коронавируса
- Новости за ночь: ОПЕК+ не пришла к соглашению по нефтедобыче из-за Мексики
- В Госдуме предложили дать медикам дополнительный отпуск после пандемии
- Число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 млн человек