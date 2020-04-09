В Госдуме рассказали о плюсах удаленной регистрации на бирже труда

«У нас на бирже труда вне зависимости от коронавируса, от всей ситуации, в которой мы сейчас пребываем, можно было зарегистрироваться в любом регионе, чтобы получить вакансию и, возможно, получить дополнительную специальную профессию. Для того, чтобы оформить пособие, необходимо было во избежание злоупотреблений исключительно зарегистрироваться там, где гражданин прописан. Сегодня все то же самое сохраняется, но делаться будет дистанционно. Но в любом случае будут проверяться все персональные данные. Если человек официально трудоустроен, то об этом известно. У любого гражданина есть СНИЛС, у нас с 1 января вся трудовая деятельность ведется в электронном виде, каких-либо рисков я в данном случае не вижу. Если даже гражданин, получающий пособие по безработице, находит работу, эта информация будет известна. В дальнейшем пособие ему выплачивать прекратят. Сегодня система электронного документооборота, система контроля, персонифицированного учета позволяет все это отслеживать», - отметил он.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин предупредил о предстоящем «очень серьёзном ударе по бюджету», который спровоцирован пандемией коронавируса.