Мишустин упростил регистрацию безработных
В России временно упрощается регистрация безработных на бирже труда. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Такая норма введена до конца 2020 года. По словам главы правительства, дистанционную регистрацию на бирже труда можно будет пройти на портале «Работа в России», сообщает RT.
Мишустин также сообщил, что правительство готовит дополнительные меры поддержки для тех, кто обратился с службу занятости после 1 марта. Эти граждане будут получать пособие по безработице в размере МРОТ — порядка 12 тысяч рублей, сообщает Ura.ru.
Директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов заявил НСН, что правительство попытается обеспечить минимальные нужды людей в сложный период. Выплачивать крупные суммы, как в ряде европейских стран, Россия не будет.
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