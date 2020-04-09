Мишустин упростил регистрацию безработных

Такая норма введена до конца 2020 года. По словам главы правительства, дистанционную регистрацию на бирже труда можно будет пройти на портале «Работа в России», сообщает RT.



Мишустин также сообщил, что правительство готовит дополнительные меры поддержки для тех, кто обратился с службу занятости после 1 марта. Эти граждане будут получать пособие по безработице в размере МРОТ — порядка 12 тысяч рублей, сообщает Ura.ru.

Директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов заявил НСН, что правительство попытается обеспечить минимальные нужды людей в сложный период. Выплачивать крупные суммы, как в ряде европейских стран, Россия не будет.



