В Госдуме призвали усилить контроль за продажей украинских товаров на маркетплейсах

По его словам, речь идёт об украинских товарах, например, брендах «Хортица» или Roshen, владельцы которых платят налоги в бюджет Украины, тем самым финансируя ВСУ.

«Эти владельцы, бизнесмены, открыто финансируют и другие воинские подразделения», - добавил он.

Ранее президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов рассказал, что доля заказов на зарубежных сайтах в общем обороте онлайн-ритейла в 2022 году сократилась с 13% до 3,7%, сообщает RT.

