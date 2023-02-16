В Госдуме призвали усилить контроль за продажей украинских товаров на маркетплейсах

Первый замглавы фракции «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев заявил о необходимости ужесточить госконтроль за продажей товаров на маркетплейсах, сообщает РИА Новости.

Маркетплейсы сообщили о росте популярности серфитикатов «для взрослых»

По его словам, речь идёт об украинских товарах, например, брендах «Хортица» или Roshen, владельцы которых платят налоги в бюджет Украины, тем самым финансируя ВСУ.

«Эти владельцы, бизнесмены, открыто финансируют и другие воинские подразделения», - добавил он.

Ранее президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов рассказал, что доля заказов на зарубежных сайтах в общем обороте онлайн-ритейла в 2022 году сократилась с 13% до 3,7%, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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