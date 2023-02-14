Маркетплейсы сообщили о росте популярности серфитикатов «для взрослых»

В этом году был всплеск спроса на сертификаты «для взсрослых» и квесты для пар, заявил глава аналитического департамента сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Роман Мосолов в пресс-центре НСН.

«Был всплеск спроса на сертификаты на секс, статистика показывает, что в этом году такие сертификаты очень популярны. Помимо сертификатов для взрослых популярны также квесты для пар, такая игра, которая каждый день выдает задание – для него, для нее, для двоих, это якобы способствует сплочению семейных уз, это существенный тренд. По сути, это просто бумажка, картонка», - отметил Мосолов.

Самым трендовым товаром на День всех влюбленных в этом году стали 3D слепки для рук, также популярностью пользуются мужские ремни, открытки и рюмочные наборы с гравировкой, рассказал ранее глава аналитического департамента сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Роман Мосолов в пресс-центре НСН.

