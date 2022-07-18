В Госдуме предложили создать «Ростабак»
Новая организация должна взять под контроль весь оборот никотиносодержащей продукции. Инициатива создания «Ростабака» принадлежит депутаты Госдумы Бийсултану Хамзаеву, сообщает «Парламентская газета».
По его словам, табачный рынок курируют сегодня восемь различных ведомства.
«Нужно учредить организацию «Ростабак», которая будет контролировать производство и оборот всей никотиносодержащей продукции — от традиционных сигарет до вейпов, айкосов и джулов», - сказал Хамзаев.
Парламентарий считает, что ведомство должно получить постоянный круглосуточный доступ к табачным фабрикам, а также отслеживать поставки сигарет и курительных устройств
В начале июня Минфин опубликовал законопроект, который предусматривает создание единого контролирующего органа за табаком и никотиносодержащей продукцией.
Ранее в Москве были задержаны шесть человек, трое из них иностранцы, за хранение и продажу электронных сигарет, которые были опасны для здоровья.
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