В Госдуме предложили создать «Ростабак»

По его словам, табачный рынок курируют сегодня восемь различных ведомства.

«Нужно учредить организацию «Ростабак», которая будет контролировать производство и оборот всей никотиносодержащей продукции — от традиционных сигарет до вейпов, айкосов и джулов», - сказал Хамзаев.

Парламентарий считает, что ведомство должно получить постоянный круглосуточный доступ к табачным фабрикам, а также отслеживать поставки сигарет и курительных устройств

В начале июня Минфин опубликовал законопроект, который предусматривает создание единого контролирующего органа за табаком и никотиносодержащей продукцией.

Ранее в Москве были задержаны шесть человек, трое из них иностранцы, за хранение и продажу электронных сигарет, которые были опасны для здоровья.

