Назван способ наказать курящих соседей

Права курильщиков заканчиваются там, где начинаются права их соседей дышать чистым воздухом, сообщает «Прайм» со ссылкой на ведущего юриста Европейской Юридической Службы Ореста Мацала.

В России предложили размещать на пачках сигарет информацию о годовых тратах курильщика

По его словам, вполне возможно найти управу на курящих соседей и даже потребовать с них компенсацию. Самое сложное — зафиксировать сам факт попадания табачного дыма в жилое помещение. Однако можно привлечь как свидетелей других соседей. Если к таким показаниям приложить фотографии и протокол визита участкового, который зафиксирует факт запаха табачного дыма, можно подавать в суд.

Напомним, в России планируют создание системы распознавания курильщиков вейпов и сигарет в неположенных местах – в зонах промбезопасности на предприятиях, в парках, на вокзалах и в других точках в рамках системы «умный город».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Сигареты
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