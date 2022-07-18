Назван способ наказать курящих соседей

По его словам, вполне возможно найти управу на курящих соседей и даже потребовать с них компенсацию. Самое сложное — зафиксировать сам факт попадания табачного дыма в жилое помещение. Однако можно привлечь как свидетелей других соседей. Если к таким показаниям приложить фотографии и протокол визита участкового, который зафиксирует факт запаха табачного дыма, можно подавать в суд.

Напомним, в России планируют создание системы распознавания курильщиков вейпов и сигарет в неположенных местах – в зонах промбезопасности на предприятиях, в парках, на вокзалах и в других точках в рамках системы «умный город».

