Назван способ наказать курящих соседей
Права курильщиков заканчиваются там, где начинаются права их соседей дышать чистым воздухом, сообщает «Прайм» со ссылкой на ведущего юриста Европейской Юридической Службы Ореста Мацала.
По его словам, вполне возможно найти управу на курящих соседей и даже потребовать с них компенсацию. Самое сложное — зафиксировать сам факт попадания табачного дыма в жилое помещение. Однако можно привлечь как свидетелей других соседей. Если к таким показаниям приложить фотографии и протокол визита участкового, который зафиксирует факт запаха табачного дыма, можно подавать в суд.
Напомним, в России планируют создание системы распознавания курильщиков вейпов и сигарет в неположенных местах – в зонах промбезопасности на предприятиях, в парках, на вокзалах и в других точках в рамках системы «умный город».
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