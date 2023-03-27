В Госдуме предложили работать по пятницам до обеда

Депутат отметила, что отпускать сотрудников после обеда по пятницам готовы многие российские работодатели. Также она сообщила, что у профильного комитета уже есть возможность перейти на такой график.



На данный момент количество рабочих часов в неделю не должно превышать 40, согласно Трудовому кодексу. Бессараб предлагает сократить недельные рабочие часы до 36. По мнению Бессараб, такой вариант графика не повлияет на продуктивность работников.

Ранее в Госдуме оценили возможность перехода на четырехдневку.

