В Госдуме предложили работать по пятницам до обеда
Член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить пятничные рабочие дни, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Депутат отметила, что отпускать сотрудников после обеда по пятницам готовы многие российские работодатели. Также она сообщила, что у профильного комитета уже есть возможность перейти на такой график.
На данный момент количество рабочих часов в неделю не должно превышать 40, согласно Трудовому кодексу. Бессараб предлагает сократить недельные рабочие часы до 36. По мнению Бессараб, такой вариант графика не повлияет на продуктивность работников.
Ранее в Госдуме оценили возможность перехода на четырехдневку.
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