В Госдуме предложили работать по пятницам до обеда

Член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить пятничные рабочие дни, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Аксаков: Госдума в апреле рассмотрит закон о майнинге

Депутат отметила, что отпускать сотрудников после обеда по пятницам готовы многие российские работодатели. Также она сообщила, что у профильного комитета уже есть возможность перейти на такой график.

На данный момент количество рабочих часов в неделю не должно превышать 40, согласно Трудовому кодексу. Бессараб предлагает сократить недельные рабочие часы до 36. По мнению Бессараб, такой вариант графика не повлияет на продуктивность работников.

Ранее в Госдуме оценили возможность перехода на четырехдневку.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаРабота

Горячие новости

Все новости

партнеры