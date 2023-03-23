Аксаков: Госдума в апреле рассмотрит закон о майнинге
Госдума в апреле рассмотрит закон о майнинге, сообщил глава комитета по финрынку Госдумы Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.
По его словам, законопроект быстро рассмотрят, так как на данный момент практически подготовлены меры ответственности, в том числе и уголовной за незаконные операции с криптовалютой.
Он отметил, что с криптовалютой можно будет работать, но не на внутреннем рынке.
До этого глава Минфина РФ Антон Силуанов допустил возможность расчетов в криптовалюте с иностранными торговыми партнерами. Вместе с тем, по его словам, этот процесс должен учитывать позиции всех сторон. Также он напомнил, что на данный момент взгляды Минфина и Центробанка относительно использования криптовалют в трансграничных расчетах различаются. Если в ЦБ поддержали законопроект о майнинге криптовалют, то в министерстве финансов проект нормативного акта раскритиковали.
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