Аксаков: Госдума в апреле рассмотрит закон о майнинге

Госдума в апреле рассмотрит закон о майнинге, сообщил глава комитета по финрынку Госдумы Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.

По его словам, законопроект быстро рассмотрят, так как на данный момент практически подготовлены меры ответственности, в том числе и уголовной за незаконные операции с криптовалютой.

Он отметил, что с криптовалютой можно будет работать, но не на внутреннем рынке.