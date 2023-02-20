В Госдуме предложили обсудить запрет удаленной работы для сотрудников IT-компаний

В Госдуме представили перечень должностей, которых может коснуться запрет. Речь идет о специалистах, обслуживающих государственные информационные системы и объекты критической информационной инфраструктуры.

Предполагается, что запрет могут ввести для специалистов, выехавших за пределы России после начала специальной операции на Украине.

В январе 2023 года Минцифры РФ начало разрабатывать меры по возвращению покинувших страну IT-специалистов, сообщала газета «Коммерсант». По данным издания, ведомство ведет консультации с представителями компаний и ассоциаций, пишет НСН.

