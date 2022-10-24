Останина предложила исключить пособия мобилизованным из расчета нуждаемости

С аналогичным предложением выступил депутат нижней палаты парламента Сергей Леонов. Также депутат предложил не брать в расчет пособия за ранения и за пострадавшее имущество в результате ЧС.

Депутатами направлена в комитет по труду поправка об исключении из общего дохода денежного довольствия в размере 195 тысяч рублей.

Ранее председатель комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина анонсировала новый законопроект о выплате 300 тысяч семьям мобилизованных. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

