Останина предложила исключить пособия мобилизованным из расчета нуждаемости
Председатель комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина представила изменения в законопроект об универсальном пособии с пожеланием не включать денежные выплаты мобилизованным гражданам в оценку среднедушевого дохода семьи. Об этом сообщили «Известия».
С аналогичным предложением выступил депутат нижней палаты парламента Сергей Леонов. Также депутат предложил не брать в расчет пособия за ранения и за пострадавшее имущество в результате ЧС.
Депутатами направлена в комитет по труду поправка об исключении из общего дохода денежного довольствия в размере 195 тысяч рублей.
Ранее председатель комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина анонсировала новый законопроект о выплате 300 тысяч семьям мобилизованных. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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