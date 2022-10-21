В Госдуме предложили выдавать мобилизованным карты для передачи денег семье

Депутат Госдумы от «Новых людей» Олег Леонов направил председателю правительства Михаилу Мишустину обращение с просьбой предоставить возможность мобилизованным гражданам заводить дополнительные банковские карты на имя родственника для передачи денежных средств семье, передает РИА Новости.

По его словам, у мобилизованных граждан нет технической возможности передать денежные средства родственникам.

Депутат отметил, что граждане могли бы заполнить соответствующий документ в финансовом отделении воинской части.

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Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть должно составить 195 тысяч рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета безопасности РФ.

Он отметил, что ему известно о проблемах с выплатами военнослужащим, и уже подписано поручение о «неукоснительном соблюдением сроков и размеров выплат», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаСпецоперацияМобилизация
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