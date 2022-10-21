В Госдуме предложили выдавать мобилизованным карты для передачи денег семье

Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть должно составить 195 тысяч рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета безопасности РФ.

Он отметил, что ему известно о проблемах с выплатами военнослужащим, и уже подписано поручение о «неукоснительном соблюдением сроков и размеров выплат», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

