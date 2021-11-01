Медведев: Россия находится в пятой фазе пандемии COVID-19

«В пятую фазу пандемии мы вступили весной этого года, и этот период продолжается до сих пор. Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума», — отметил Медведев.

По мнению зампреда Совбеза, заболевание останется с человечеством надолго, и даже при условии достижения коллективного иммунитета в мире сохраняется возможность новых локальных вспышек COVID-19. Вместе с тем Медведев считает, что в целом ситуацию с распространением инфекции удастся взять под контроль в ближайшие месяцы.

Политик добавил, что «жизнь в новой реальности» потребует взвешенных решений, и «"окопной" войны с пандемией», пишет РИА ФАН. По словам зампреда, бороться с вирусом необходимо общими усилиями стран несмотря на «объективные трудности и тем более — на чьи-либо политические амбиции».

Как пишет Медведев, необходимо внедрять новые технологии и инструменты во все сферы жизни, чтобы быть готовыми бороться с подобными угрозами в будущем.

Кроме того, зампред Совбеза призвал направить силы и ресурсы на поддержку наиболее уязвимых категорий населения, а также создание «подушки безопасности» на случай чрезвычайных ситуаций, отмечает телеканал «360».

