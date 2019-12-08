Смолин заявил, что регионы, которым не хватает денег на обеспечение учителей, должны получать помощь из федерального бюджета.

«Нaпример, в этом году ожидaемый профицит — 3 трлн рублей. Если у регионa есть возможности, он устaнaвливaет более высокие стaвки оклaдa для педaгогических рaботников», — пояснил он.

Ранее в Совете Федерации выступили с предложением уравнять заработную плату учителям по всей стране. По предварительным данным, реализация проекта может занять около года. Педагоги поддерживают данную инициативу, однако столичные учителя остерегаются понижения заработной платы, которое может произойти после ей практической реализации, заявил в эфире НСН глава комитета по труду и социальной защите Госдумы Ярослав Нилов.

