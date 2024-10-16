В Госдуме хотят запретить рекламу безалкогольного пива
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить рекламу безалкогольного пива, сообщает РИА Новости.
По его словам, под видом безалкогольного напитка осуществляется реклама алкогольных брендов. Парламентарий назвал это скрытой рекламой алкоголя. Хамзаев указал, что отдельно стоит запретить упоминание — рекламу безалкогольной продукции, пива с одноименными алкогольными брендами. Депутат намерен обратиться с инициативой в ФАС и Росалкогольтабакконтроль.
Ранее стало известно, что продажи пива в России за семь месяцев выросли на 8,7%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru