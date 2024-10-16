В Госдуме хотят запретить рекламу безалкогольного пива

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить рекламу безалкогольного пива, сообщает РИА Новости.

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По его словам, под видом безалкогольного напитка осуществляется реклама алкогольных брендов. Парламентарий назвал это скрытой рекламой алкоголя. Хамзаев указал, что отдельно стоит запретить упоминание — рекламу безалкогольной продукции, пива с одноименными алкогольными брендами. Депутат намерен обратиться с инициативой в ФАС и Росалкогольтабакконтроль.

Ранее стало известно, что продажи пива в России за семь месяцев выросли на 8,7%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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