В Госдуме хотят запретить рекламу безалкогольного пива

По его словам, под видом безалкогольного напитка осуществляется реклама алкогольных брендов. Парламентарий назвал это скрытой рекламой алкоголя. Хамзаев указал, что отдельно стоит запретить упоминание — рекламу безалкогольной продукции, пива с одноименными алкогольными брендами. Депутат намерен обратиться с инициативой в ФАС и Росалкогольтабакконтроль.

Ранее стало известно, что продажи пива в России за семь месяцев выросли на 8,7%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

