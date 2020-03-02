В Гидрометцентре рассказали об аномально теплом начале марта в Москве

Воздух в Москве в четверг, 5 марта, поднимется до +10..+12 градусов. Такая погода будет на 10–11 градусов выше климатической нормы. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, впервые с начала года температура воздуха достигнет двузначных положительных значений, отмечает РЕН ТВ.

По прогнозу синоптика, в понедельник и вторник днем ожидается +4..+6 градусов, в среду станет еще теплей: +6..+8 градусов.