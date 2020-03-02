В Гидрометцентре рассказали об аномально теплом начале марта в Москве
Воздух в Москве в четверг, 5 марта, поднимется до +10..+12 градусов. Такая погода будет на 10–11 градусов выше климатической нормы. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, впервые с начала года температура воздуха достигнет двузначных положительных значений, отмечает РЕН ТВ.
По прогнозу синоптика, в понедельник и вторник днем ожидается +4..+6 градусов, в среду станет еще теплей: +6..+8 градусов.
Вместе с тем в пятницу температура чуть снизится до +4..+9 градусов, в субботу +5..+10 градусов, сообщает Москва 24.
Министерство строительства и ЖКХ планирует пересмотреть стоимость отопления зимой 2019-2020 годов. В ведомстве пояснили, что снижение платы вызвано теплой погодой, которая наблюдалась в большинстве субъектов РФ этой зимой. Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с НСН заявил, что перерасчет не является следствием именно этой аномально-теплой зимы 2019-2020 годов.
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