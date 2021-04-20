В ГИБДД заявили о невозможности вносить поправки в ПДД

Для того, что внести изменения в правила дорожного движения теперь нужно переутвердить весь документ. Об этом журналистам сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

«Тяжело сейчас внести изменения в правила дорожного движения, так как они попали в тот самый механизм регуляторной гильотины и теперь любая, даже минимальная техническая поправка возможна только через переутверждение всего документа», - цитирует Митрошина ТАСС.

Контроль над дорожными знаками вернут МВД

Госавтоинспекция сообщила о введении моратория со стороны МВД на внесение изменений в ПДД еще в 2018 году. Тогда глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что баловаться изменениями не стоит, так как будущим водителям сложно за этим уследить.

Ранее в Общественной палате (ОП) РФ предложили приравнять средства передвижения с электрическими двигателями к мопедам в правилах дорожного движения. Изменения могут коснуться электросамокатов и велосипедов с мотором.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:ВодителиГИБДДПДД
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