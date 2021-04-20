В ГИБДД заявили о невозможности вносить поправки в ПДД

Для того, что внести изменения в правила дорожного движения теперь нужно переутвердить весь документ. Об этом журналистам сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

«Тяжело сейчас внести изменения в правила дорожного движения, так как они попали в тот самый механизм регуляторной гильотины и теперь любая, даже минимальная техническая поправка возможна только через переутверждение всего документа», - цитирует Митрошина ТАСС.