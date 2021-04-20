В ГИБДД заявили о невозможности вносить поправки в ПДД
Для того, что внести изменения в правила дорожного движения теперь нужно переутвердить весь документ. Об этом журналистам сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
«Тяжело сейчас внести изменения в правила дорожного движения, так как они попали в тот самый механизм регуляторной гильотины и теперь любая, даже минимальная техническая поправка возможна только через переутверждение всего документа», - цитирует Митрошина ТАСС.
Госавтоинспекция сообщила о введении моратория со стороны МВД на внесение изменений в ПДД еще в 2018 году. Тогда глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что баловаться изменениями не стоит, так как будущим водителям сложно за этим уследить.
Ранее в Общественной палате (ОП) РФ предложили приравнять средства передвижения с электрическими двигателями к мопедам в правилах дорожного движения. Изменения могут коснуться электросамокатов и велосипедов с мотором.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 589 / сут.
Умерли
106 тыс.+346 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+6 818 / сут.
- В ГИБДД заявили о невозможности вносить поправки в ПДД
- Пожар в жилом доме после взрыва газа потушен в Нижегородской области
- Приговор по делу МН17 вынесут после 2021 года
- Опрос: россияне больше всего боятся полиции и волков
- Трамп заявил о симпатии к Путину
- В ПАСЕ призывают освободить Навального до 7 июня
- В МИД ответили на предложение запретить россиянам въезд в страны Европы
- АСВ подало иск на 210 млрд к владельцу «Югры» Хотину и 27 компаниям
- СМИ: Экс-министр Скрынник приобрела апартаменты за 700 млн
- «Постные рожи». Боровой раскрыл планы Ельцина по ликвидации КГБ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru