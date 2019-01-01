В Екатеринбурге снесут забор в сквере на месте строительства храма

Он уточнил, что на такие меры фонд решил пойти для того, чтобы восстановить в городе мир. Андреев также уточнил, что организация поддерживает мнение владыки Кирилла. Как отметил руководитель фонда, в настоящее время стоит вопрос о восстановлении сквера, поскольку протестующие его «капитально вытоптали».

Он пообещал приложить все усилия, чтобы восстановить сквер. Андреев отметил, что он остаётся одной из площадок, которая рассматривается для строительства храма, пишет RT.

Ранее генеральный директор Центра стратегического планирования, политический консультант Виктор Потуремский рассказал НСН, что послужило причиной нашумевшего на всю страну конфликта в уральском городе.

