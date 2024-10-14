На Камчатке число госпитализированных с отравлением в школе выросло до 35
Число госпитализированных с отравлением из школы №1 города Елизово в Камчатском крае возросло до 35. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главврача Елизовской районной больницы Кирилла Серенко.
По его словам, всего госпитализировано 34 ученика и один педагог, отмечается тенденция к снижению количества госпитализированных.
«Если 12 октября к нам поступили 15 человек, то вчера уже 11 человек и сегодня пока госпитализировано двое. Также отмечаем тенденцию к снижению амбулаторных обращений. Состояние всех пациентов стабильное. Мы ожидаем... уменьшение количества госпитализаций», — отметил Серенко.
Ранее в Елизово 11 школьников госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции. Краевое управление Роспотребнадзора допустило, что причиной отравления стала сальмонелла. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru