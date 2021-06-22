Таиланд откроется для вакцинированных туристов в июле
Иностранные туристы, вакцинированные от коронавируса, смогут прибывать на некоторые из островов Таиланда без прохождения карантина. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.
Ожидается, что островная провинция Пхукет откроется для гостей из зарубежных стран 1 июля, острова Самуи, Пханган и Тао – 15 июля. Окончательное решение о сроках открытия туристических зон примут власти регионов.
Острова откроются в рамках эксперимента «Пхукетская туристическая песочница», цель которого — определить, возможно ли удержать низкий уровень роста заражений коронавирусом в отдельной зоне, куда вакцинированные иностранцы будут допускаться без прохождения карантина.
Въезжающим на Пхукет необходимо предъявить сертификат о полной вакцинации от COVID-19 одной из одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцин, завершенной как минимум за 14 дней до прибытия. Кроме того, понадобится отрицательный тест на вирус, сделанный за 72 часа до вылета, страховка с суммой покрытия от 100 тысяч долларов и выданное посольством за границей разрешение на въезд в Таиланд.
От карантина освободят туристов из стран с наименьшей и средней опасностью заражения коронавирусом либо внесенных властями Таиланда в специальные списки. Во время пребывания на Пхукете иностранные гости будут обязаны пройти ПЦР-тест в день прибытия в аэропорту, через неделю и через две недели. Освобожденные от карантина путешественники будут обязаны провести первые 15 дней в спецгостиницах, затем им будет позволено въехать в другие провинции Таиланда.
Прибывающие на острова Самуи, Пханган и Тао смогут передвигаться по территории отеля после первых трех дней отдыха, в последние дни им разрешат передвижение по территории острова.
В случае успеха эксперимента «Туристическая песочница» на тех же условиях в период с августа по октябрь могут открыть для туристов Паттайю, Хуахин, курортные местности в провинциях Районг и Чиангмай, Бангкок.
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