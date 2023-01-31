Путин отменил ограничение по сроку действия уровней террористической опасности
Президент России Владимир Путин подписал указ, снимающий ограничение по сроку действия уровней террористической опасности, сообщает пресс-служба Кремля.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации говорится, что решение о введении в регионе того или иного уровня террористической угрозы становится бессрочным, тогда как ранее - максимум на 15 суток, после чего его необходимо было продлевать.
Кроме того, указ разрешает проводить досмотр автомобилей, пересекающих границы регионов не только с красным, но и с жёлтым уровнем террористической опасности.
Жёлтый уровень террористической угрозы начал действовать в приграничных районах России, например, в Курской области, с весны 2022 года, сообщает RT.
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