В Австрии оценили переговоры с Россией по «Спутнику V»
Власти Австрии заявили, что продолжают переговоры с Россией о закупке препарата «Спутник V», но проверяют сообщения о сложностях с регистрацией российской вакцины. Об этом заявил канцлер Себастьян Курц на пресс-конференции.
По его словам, в минздраве проверяют сообщения из разных стран о существующих проблемах с российской вакциной, так как было принято решение использовать «Спутник V» только после одобрения европейского регулятора EMA.
Ранее национальное агентство санитарного надзора Бразилии Anvisa не одобрило импорт и использование вакцины от COVID-19 «Спутник V» российского производства в стране.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 731 / сут.
Умерли
110 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 406 / сут.
- Pfizer и BioNTech подали запрос на применение вакцины среди подростков
- Лжесвидетелю по делу Ефремова назначен год исправительных работ
- Еврокомиссия обвинила компанию Apple в препятствии конкуренции
- В Австрии оценили переговоры с Россией по «Спутнику V»
- Ургант предложил замедлить Pornhub в России
- Украинский депутат поблагодарил нацистов за победу в войне
- Более 1,5 млн человек приняли участие в «Диктанте Победы»
- Собянин открыл сезон фонтанов в Москве
- Билборд с певицей Монеточкой появился в Нью-Йорке
- Песков: новогодние каникулы из-за длинных майских праздников сокращать не будут
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru