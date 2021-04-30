В Австрии оценили переговоры с Россией по «Спутнику V»

Власти Австрии заявили, что продолжают переговоры с Россией о закупке препарата «Спутник V», но проверяют сообщения о сложностях с регистрацией российской вакцины. Об этом заявил канцлер Себастьян Курц на пресс-конференции.

Лавров прокомментировал решение Бразилии по «Спутнику V»

По его словам, в минздраве проверяют сообщения из разных стран о существующих проблемах с российской вакциной, так как было принято решение использовать «Спутник V» только после одобрения европейского регулятора EMA.

Ранее национальное агентство санитарного надзора Бразилии Anvisa не одобрило импорт и использование вакцины от COVID-19 «Спутник V» российского производства в стране.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаАвстрия
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