В Австрии оценили переговоры с Россией по «Спутнику V»

По его словам, в минздраве проверяют сообщения из разных стран о существующих проблемах с российской вакциной, так как было принято решение использовать «Спутник V» только после одобрения европейского регулятора EMA.

Ранее национальное агентство санитарного надзора Бразилии Anvisa не одобрило импорт и использование вакцины от COVID-19 «Спутник V» российского производства в стране.

