В АТОР рассказали, когда россияне смогут отдохнуть за границей
Эксперты рассказали, когда жители России смогут отдыхать за границей. Как пишет РИА Новости, ответ на этот вопрос во время прямого эфира в Instagram, который провела ведущая Первого канала Светлана Зейналова, дала исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Она заявила, что летний отдых состоится, однако в этом летнем сезоне он будет особенным. Ломидзе подчеркнула, что пока туристы смогут отдыхать только в России.
При этом она подчеркнула, что новости о готовности принимать иностранных туристов уже приходят из Испании и Греции, которые готовы открыть границы с 1 июля. В свою очередь, Хорватия ждет туристов уже с 15 июня, отмечает РЕН ТВ. Однако, несмотря на это, до сентября снятия запретов на продажу туров из России за рубеж ждать не стоит.
Ранее НСН писала, что Михаил Мишустин порекомендовал жителям России воздержаться от поездок на отдых за рубеж. Как сообщает Интерфакс, глава кабмина уточнил, что ряд зарубежных стран уже заявили о смягчении карантинных мер, открытии пляжей и отелей. Однако, по словам Мишустина, безопасность отдыхающим никто из них гарантировать не может.
Также он подчеркнул, что Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) пока не давала рекомендаций о снятии карантинных мер на курортах. В связи с этим глава кабмина заявил, что безопаснее провести отпуск на родине. По словам Мишустина, эпидемиологическая ситуация в различных странах разная, поэтому нужно исключить угрозу завоза COVID-19 из-за рубежа.
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