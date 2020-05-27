В АТОР рассказали, когда россияне смогут отдохнуть за границей

Эксперты рассказали, когда жители России смогут отдыхать за границей. Как пишет РИА Новости, ответ на этот вопрос во время прямого эфира в Instagram, который провела ведущая Первого канала Светлана Зейналова, дала исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Она заявила, что летний отдых состоится, однако в этом летнем сезоне он будет особенным. Ломидзе подчеркнула, что пока туристы смогут отдыхать только в России.

При этом она подчеркнула, что новости о готовности принимать иностранных туристов уже приходят из Испании и Греции, которые готовы открыть границы с 1 июля. В свою очередь, Хорватия ждет туристов уже с 15 июня, отмечает РЕН ТВ. Однако, несмотря на это, до сентября снятия запретов на продажу туров из России за рубеж ждать не стоит.