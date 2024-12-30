Израильская авиакомпания El Al отменила рейсы в Москву до конца марта
Израильская авиакомпания El Al объявила о приостановке выполнения всех рейсов в Москву. Об этом пишет газета Times of Israel.
Издание ссылается на пресс-службу авиаперевозчика, в которой отметили, что полёты на маршруте «Тель-Авив — Москва» отменили до конца зимнего расписания.
«Решение принято после продолжающегося диалога с властями страны для понимания ситуации», — говорится в сообщении.
Ранее авиакомпания El Al решила приостановить рейсы в Россию на неделю с 26 декабря после крушения в Актау самолёта Azerbaijan Airlines, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru