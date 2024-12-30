Израильская авиакомпания El Al отменила рейсы в Москву до конца марта

Издание ссылается на пресс-службу авиаперевозчика, в которой отметили, что полёты на маршруте «Тель-Авив — Москва» отменили до конца зимнего расписания.

«Решение принято после продолжающегося диалога с властями страны для понимания ситуации», — говорится в сообщении.

Ранее авиакомпания El Al решила приостановить рейсы в Россию на неделю с 26 декабря после крушения в Актау самолёта Azerbaijan Airlines, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

