В 43 регионах зафиксированы новые случаи заражения COVID-19
За минувшие сутки новые случаи заболевания коронавирусом были выявлены в 43 субъектах РФ.
Лидерство по-прежнему удерживает Москва — 697 заболевших, на второе место вышел Санкт-Петербург — 69 случаев, почти столько же в Московской области — 67.
Следом идут Брянская (32) и Калининградская область (29). В Югре, Ставропольском крае и Пензенской области по 19 случаев, 18 — в Ямало-Ненецком АО, 14 - в Ивановской области.
13 заболевших выявили в Дагестане, по 11 - в Коми, Волгоградской области, Пермском и Краснодарском краях, 10 — в Тульской области.
8 новых случаев в Ростовской области, по семь — в Тюменской, Владимирской и Свердловской областях, 6 — в Саратовской области и Ингушетии, 5 — в Кабардино-Балкарии, Ярославской и Орловской областях, Хабаровском крае, 4 — в Калмыкии и Удмуртии, 3 — в Чувашии, Карачево-Черкесии, Иркутской и Белгородской областях, 2 — в Башкирии, Ульяновской и Кировской областях.
По одному случаю выявили в Чечне, Крыму, Северной Осетии, Приморье и Челябинской области.
Подтвержденных случаев коронавирусной инфекции пока нет только в четырех российских регионах: Туве, Камчатке, Ненецком автономном округе и Республике Алтай.
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