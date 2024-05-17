В 2024 году выгоднее всего пойти в отпуск в июле и октябре

В 2024 году выгоднее всего пойти в отпуск в июле или октябре. Об этом говорится в Telegram-канале Госдумы. Там отметили, что выгода возможна двух видов: больше дней отдыха либо больше денег. Лучше всего уходить в отпуск в месяцы, в которых больше всего рабочих дней. В текущем году это июль и октябрь. Также гражданам посоветовали включить выходные в отпуск – так будет начислено больше денег.

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Также по закону, если праздничный день выпадает на отпуск, работник сможет отдохнуть на день больше.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая в эфире НСН рассказала, что никаких гендерных ограничений в Госдуме нет, но женщинам по-прежнему дарят цветы и открывают дверь.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Полегенько
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