В 2024 году выгоднее всего пойти в отпуск в июле и октябре

Также по закону, если праздничный день выпадает на отпуск, работник сможет отдохнуть на день больше.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая в эфире НСН рассказала, что никаких гендерных ограничений в Госдуме нет, но женщинам по-прежнему дарят цветы и открывают дверь.

