«Конфликта нет?»: В России станет меньше эквадорских бананов

Россиянам можно не ждать сильного повышения цен на бананы из-за якобы конфликта предпринимателей и властей Эквадора, заявила глава Ягодного союза Ирина Козий в разговоре с НСН. Она объяснила, что производители и экспортеры Эквадора ежегодно договариваются о минимальной цене реализации бананов, что является обычной дискуссией.

Ранее Telegram-канал «Mash» сообщил, что падение стоимости бананов в РФ спровоцировало конфликт предпринимателей и властей Эквадора. Отмечается, что политики не хотят снижать госцену, а спрос в России стал меньше, чем должен был быть. Согласно данным, чтобы избежать банкротства, эквадорские производители вынуждены идти на переговоры с властями и просить повысить госцену, что приведет к повышению цен в России. Козий отметила, что никакого конфликта в Эквадоре нет: в стране лишь идут переговоры о минимальной цене.