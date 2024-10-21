«Конфликта нет?»: В России станет меньше эквадорских бананов
Заменить бананы из Эквадора фруктами из других стран можно, но сложно, дорого и долго, отметила в эфире НСН Ирина Козий.
Россиянам можно не ждать сильного повышения цен на бананы из-за якобы конфликта предпринимателей и властей Эквадора, заявила глава Ягодного союза Ирина Козий в разговоре с НСН. Она объяснила, что производители и экспортеры Эквадора ежегодно договариваются о минимальной цене реализации бананов, что является обычной дискуссией.
Ранее Telegram-канал «Mash» сообщил, что падение стоимости бананов в РФ спровоцировало конфликт предпринимателей и властей Эквадора. Отмечается, что политики не хотят снижать госцену, а спрос в России стал меньше, чем должен был быть. Согласно данным, чтобы избежать банкротства, эквадорские производители вынуждены идти на переговоры с властями и просить повысить госцену, что приведет к повышению цен в России. Козий отметила, что никакого конфликта в Эквадоре нет: в стране лишь идут переговоры о минимальной цене.
«Что касается «конфликта», то ежегодно, в конце сезона, производители и экспортеры Эквадора договариваются о минимальной цене реализации бананов с плантаций. Эта цена устанавливается на уровне всей страны, контролируется участниками отрасли и государством. Новый минимум цены начинает действовать с января месяца. Как правило, цена понемногу поднимается каждый год под влиянием мировой инфляции. В последние годы этот рост несколько ускорился на фоне общего роста себестоимости производства в сельском хозяйстве. Ничего экстраординарного в дискуссиях при формировании минимальной цены нет, это происходит ежегодно. При этом стоимость экспортных отгрузок связана с минимальной ценой не напрямую. Например, на протяжении всего текущего сезона большинство сделок с эквадорскими бананами шли ощутимо выше минимальной цены, так как себестоимость выращивания у производителей выросла быстрее. Так что сообщения про конфликт – это просто очередной заголовок в СМИ», – сказала Козий.
Она отметила, что по итогам 2024 года можно ожидать снижения поставок бананов из Эквадора в РФ на 10%.
«В Эквадоре нет никакого экстраординарного конфликта бизнеса по выращиванию бананов. Да, действительно, эта страна стала поставлять меньше бананов на экспорт, в частности в Россию. По предварительным оценкам, по итогам года можно ожидать снижения поставок на российский рынок примерно на 10%. Здесь все очевидно – усложнилась логистика, выросли цены, из-за чего российские потребители стали покупать меньше фруктов, включая бананы, в результате сократился импорт бананов в Россию», – указала собеседница НСН.
Кроме того, Козий отметила, что Россия может наладить альтернативные поставки эквадорским бананам, но это займет много времени, а бананы будут стоить дороже.
«Эквадор нам поставляет бананы и ряд экзотических фруктов. Альтернативы эквадорским бананам в мире в принципе есть, но переключиться на них по мановению волшебной палочки нельзя, это займет несколько лет, и бананы станут дороже. Эквадор – это налаженная логистика, достаточно низкий уровень цен и просто крепкие связи между эквадорскими поставщиками и российскими импортерами, розничными сетями», – добавила она.
Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что поставки бананов из Китая в Россию в 2023 году составили 2,8 тысячи тонн, из Республики Корея – 4,8 тысячи тонн, из Египта – 29 тонн, из Таиланда – 2 тонны. Отмечалось, что в дальнейшем планируется наращивание поставок из этих стран, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВЦИОМ: Большинство россиян считает бесполезными штрафы за пропаганду чайлдфри
- Путин предоставил гражданство РФ бразильскому футболисту Сантосу
- Губернатор: Мирный житель пострадал при атаке дрона-камикадзе
- ФСБ задержала гражданина Грузии за незаконный оборот оружия
- Бизнес-тренер Плигина рассказала о плюсах и минусах работы с 14 лет
- ОАЭ продолжат содействовать обмену пленными между Россией и Украиной
- В Госдуме предложили разрешить многодетным семьям тратить маткапитал на авто
- Минобороны: ВСУ потеряли более 25 тысяч солдат в Курской области
- Путин встретится практически со всеми лидерами, участвующими в саммите БРИКС
- Цены на золото впервые в истории поднялись выше $2750 за унцию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru