Таксистам предложили запретить работать больше 12 часов

Это должно повысить безопасность перевозок. Не позднее чем через пять часов с момента начала работы за рулем нужно будет отдохнуть. Как считают в ведомстве, это позволит свести к минимуму риски попадания такси в автоаварии.

Эксперты напомнили, что многие таксисты работают с несколькими агрегаторами. Таким образом, исчерпав лимит в одной службе, водитель может начать работу через другую.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который комплексно регулирует работу в сфере такси. В частности, водители с непогашенной судимостью и наличием свыше трех неоплаченных административных штрафов не будут иметь возможности работать в такси.

