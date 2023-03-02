Таксистам предложили запретить работать больше 12 часов
Минтранс РФ подготовил проект закона, который предполагает, что водители такси не будут получать от агрегаторов новые заказы после 12 часов работы, если не было перерыва, сообщают «Известия».
Это должно повысить безопасность перевозок. Не позднее чем через пять часов с момента начала работы за рулем нужно будет отдохнуть. Как считают в ведомстве, это позволит свести к минимуму риски попадания такси в автоаварии.
Эксперты напомнили, что многие таксисты работают с несколькими агрегаторами. Таким образом, исчерпав лимит в одной службе, водитель может начать работу через другую.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который комплексно регулирует работу в сфере такси. В частности, водители с непогашенной судимостью и наличием свыше трех неоплаченных административных штрафов не будут иметь возможности работать в такси.
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