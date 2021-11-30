Кураев предположил тюремную «карьеру» экс-схимонаха Сергия
В речах и призывах бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) не было ничего экстремистского, считает запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев.
Бывший схиигумен Сергий сможет продолжить свою общественную деятельность и в колонии, напомнил Telegram-каналу "Радиоточка НСН" запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев.
Ранее Измайловский суд Москвы приговорил отлучённого от церкви схиигумена Среднеуральского женского монастыря к 3,5 годам колонии общего режима за склонение к самоубийству и нарушение права на свободу вероисповедания.
«Сергий и в тюрьме будет свою деятельность продолжать, он там станет очень уважаемым человеком. Я думаю, что в действиях и словах Сергия нет ничего такого, что не было бы свойственно вообще православному монастырю. Теперь что, все православные монахи – это экстремисты? Но те цитаты, которые приводят в качестве доказательства его вины - это обычная монашеская риторика. Готовность умереть за веру, например. В конце концов, нас ежедневно призывают к готовности умереть за Отечество, и это не считается экстремизмом», - заявил Кураев.
Запрещенный в служении протодиакон отметил, что суровый приговор мог быть вызван экономическими интересами третьих лиц.
«Церковный официоз, конечно, будет рад этому приговору, а вообще в Церкви мнения разные. А вот с чем связан приговор, я уже не знаю. Возможно, это конфликт экономических интересов. Надо будет смотреть, кому отойдет земля, бывшая в распоряжении у Сергия», - заключил он.
При этом сам Сергий отреагировал на приговор сдержанно. «Господь сказал: не суди, да не судим будешь», - заявил он в зале суда. Видеозапись выступления бывшего схиигумена ранее разместил Telegram-канал «Осторожно, новости».
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