Суд приговорил экс-схиигумена Сергия к 3,5 годам колонии

Суд в Москве приговорил бывшего схиигумена Сергия (Романова), который был отлучен от церкви Среднеуральского женского монастыря, к 3,5 годам колонии общего режима, передают Известия.

Накануне Измайловский суд Москвы признал его виновным по трем статьям Уголовного кодекса. В частности, бывший священнослужитель признан виновным в нарушении права на свободу совести, самоуправстве и призывах к суициду.

Бывший священнослужитель был задержан в декабре 2020 года. За критику церковных и светских властей в связи с закрытием храмов из-за пандемии коронавируса его лишили сана и отлучили от церкви. В центре внимания он оказался из-за своих проповедей, в которых называл коронавирус псевдопандемией и говорил, что россиян хотят поместить в электронный лагерь сатаны.





