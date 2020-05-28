«Совсем вы ...». Матерящийся Уткин отказался от ношения маски

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин бурно отреагировал на новые правила, введенные властями Москвы в связи с коронавирусной инфекцией. Он категорически отверг требование носить защитную маску не только в общественных местах, но и на улице.

«Я не стану надевать маску, гуляя по улице. Совсем вы ... (мат, слово в значении «сошли с ума» – прим. НСН), не будет этого», - прокомментировал Уткин в своём twitter решение мэрии.

Как отмечает Утро.ру, одни фоловеры его поддержали, другие сочли позицию Уткина не совсем правильной, третьи – абсолютно неприемлемой, хотя две последние категории оказались в меньшинстве. За 13 часов этот твит комментатора собрал уже более 3,6 тысяч лайков.

Адвокат дал оценку перепалке Уткина и Соловьева

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 1июня будет усилен масочный режим. Защитные средства горожан обязали носить, в том числе, во время прогулок и занятий спортом. Режим самоизоляции продлён до 14 июня.

Ранее Василий Уткин вступил в конфликт с телеведущим Владимиром Соловьёвым. В ходе перепалки на почве оценки действий властей в условиях пандемии коронавируса последовали взаимные оскорбления и даже угрозы.

Уткин вызвал Соловьева на словесный баттл, но ведущий от поединка отказался, после чего продолжил осыпать оскорблениями оппонента в видеоэфире, на что спортивный комментатор также ответил.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КоронавирусЗащитная маскаВасилий Уткин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры