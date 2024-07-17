ФНС заблокировала счета актера Павла Прилучного в трех банках

Федеральная налоговая служба заблокировала счета актера Павла Прилучного. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные БИК.

Отмечается, что блокировка затронула счета артиста в «Сбере», «Открытии» и «Альфа-банке».

Соответствующее решение было принято 3 июля из-за того, что Прилучный, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, не представил налоговую декларацию.

Ранее СМИ сообщили, что актер должен выплатить свыше 58 тысяч рублей долга за оплату жилищно-коммунальных услуг по иску компании «Мосэнергосбыт».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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