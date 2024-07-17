ФНС заблокировала счета актера Павла Прилучного в трех банках
17 июля 202412:24
Федеральная налоговая служба заблокировала счета актера Павла Прилучного. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные БИК.
Отмечается, что блокировка затронула счета артиста в «Сбере», «Открытии» и «Альфа-банке».
Соответствующее решение было принято 3 июля из-за того, что Прилучный, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, не представил налоговую декларацию.
Ранее СМИ сообщили, что актер должен выплатить свыше 58 тысяч рублей долга за оплату жилищно-коммунальных услуг по иску компании «Мосэнергосбыт».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru