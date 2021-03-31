Российских дачников предупредили о новом штрафе
Стало известно о новом штрафе для россиян, сообщил председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в эфире радио «Говорит Москва».
По его словам, на дачных участках страны ужесточились правила разжигания костров. Чаплин отметил, что «сжигать можно сучья, остатки травы, никаких нарушений в этом нет». При этом категорически запрещено сжигать мусор, иначе грозит административная ответственность.
Как отметил председатель, разводить костер для пикника можно, но необходимо делать это на расстоянии не менее пяти метров от дома. В противном случае грозит штраф в пять тысяч рублей.
Как сообщалось, с 1 января 2021 года разжигать костры и готовить шашлыки на придомовой территории новые правила противопожарного режима, не запрещают. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на сайте кабмина.
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