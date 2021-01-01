Для российских дачников начали действовать новые правила готовки шашлыков

С 1 января 2021 года разжигать костры и готовить шашлыки на придомовой территории новые правила противопожарного режима, не запрещают. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на сайте кабмина.

В документе указаны требования к мерам безопасности при готовке шашлыков. Разводить огонь для приготовления блюда можно не ближе пяти метров от ближайшей постройки и только в специальной яме или в металлической бочке – сжигать сухие листья.

Безопасные погодные условия для разведения костров, одобренные правилами, – ветер со скоростью не более 5 м/c, отсутствие торфяных почв и особого противопожарного режима.

Напомним, с 1 января 2021 года в стране начало действовать постановление правительства «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации». Согласно документу, во дворах частных домов нельзя сжигать мусор и разводить костры на расстоянии ближе 5 м от построек. Аналогичные правила распространяются на розжиг мангалов и приготовление шашлыков.

Ранее руководитель противопожарной программы «Гринпис» в России Григорий Куксин в эфире НСН высказал свое отношение к новым ограничениям.

«Конечно, есть проблема с несанкционированным и неосторожным сжиганием мусора на частных территориях. Практически у большинства частных домовладений мы наблюдаем весной сжигание листвы, сухой травы, мусора. Довольно часто это становится причиной пожаров. С другой стороны, часто людям не дают альтернативы, и такие запреты могут вызвать раздражение, недовольство людей и стремление нарушить запрет. Тут гораздо важнее усилить контроль над соблюдением действующих правил, а не вводить новые запреты», - отметил он.

