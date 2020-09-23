Ургант сравнил лекарство от коронавируса с прыжком с тарзанки

По словам ведущего, при этом мужчина испытал бы те же самые ощущения, но еще остались бы шесть тысяч в кармане.

Прыжок совершил пенсионер Борис Графов из Домодедово. Недавно он побил свой же рекорд, совершив прыжок с высоты 207 метров.

Препарат от коронавируса «Арепливир» сейчас можно купить в аптеке за 12 320 рублей, при этом необходимо наличие рецепта от врача. Глава совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый объяснил столь высокую цену на лекарство тем, что оно «спасает жизни».



