Ургант сравнил лекарство от коронавируса с прыжком с тарзанки

Телеведущий Иван Ургант сравнил прыжок 90-летнего пенсионера с 200 метровой тарзанки в Сочи с приемом нового российского лекарства от коронавируса.

«Вместо прыжка за 18 тысяч рублей, он бы мог принять новый препарат от коронавируса „Арепливир“ за 12 тысяч рублей», - заявил Ургант во время своего вечернего шоу.

«Спасает жизни». Разработчик «Арепливира» объяснил высокую цену лекарства

По словам ведущего, при этом мужчина испытал бы те же самые ощущения, но еще остались бы шесть тысяч в кармане.

Прыжок совершил пенсионер Борис Графов из Домодедово. Недавно он побил свой же рекорд, совершив прыжок с высоты 207 метров.

Препарат от коронавируса «Арепливир» сейчас можно купить в аптеке за 12 320 рублей, при этом необходимо наличие рецепта от врача. Глава совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый объяснил столь высокую цену на лекарство тем, что оно «спасает жизни».


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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КоронавирусИван Ургант
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