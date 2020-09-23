Ургант сравнил лекарство от коронавируса с прыжком с тарзанки
Телеведущий Иван Ургант сравнил прыжок 90-летнего пенсионера с 200 метровой тарзанки в Сочи с приемом нового российского лекарства от коронавируса.
«Вместо прыжка за 18 тысяч рублей, он бы мог принять новый препарат от коронавируса „Арепливир“ за 12 тысяч рублей», - заявил Ургант во время своего вечернего шоу.
По словам ведущего, при этом мужчина испытал бы те же самые ощущения, но еще остались бы шесть тысяч в кармане.
Прыжок совершил пенсионер Борис Графов из Домодедово. Недавно он побил свой же рекорд, совершив прыжок с высоты 207 метров.
Препарат от коронавируса «Арепливир» сейчас можно купить в аптеке за 12 320 рублей, при этом необходимо наличие рецепта от врача. Глава совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый объяснил столь высокую цену на лекарство тем, что оно «спасает жизни».
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