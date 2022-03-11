СМИ: Иван Ургант покинул Россию

Телеведущий Иван Ургант покинул Россию. Об этом сообщает Telegram-канале Baza.

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По информации канала, шоумен выехал за пределы РФ вместе с супругой и двумя дочерьми. Предполагается, что в настоящее время Ургант находится в Израиле.

Ранее телеведущая и журналист Ксения Собчак со ссылкой на источник заявила, что программу «Вечерний Ургант» закроют, сообщает Ura.ru. Позже Первый канал опроверг эту информацию и пояснил, что из эфира были убраны все развлекательные программы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияТелеведущийИван Ургант
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