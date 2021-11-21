Умерла писатель Мариэтта Чудакова

«Умерла великая Мариэтта Чудакова. Горе, которое не избыть. Огромная потеря для нашей культуры и для нас с Аллой (Боссарт, супругой - прим. НСН) лично. Светлая память Вам, Мариэтта Омаровна», - написал Иртеньев.

Мариэтта Чудакова две недели назад была госпитализирована в ГБУЗ ГКБ №40. В Коммунарку она поступила в тяжелом состоянии с подозрением на коронавирус. Состояние писательницы ухудшилось неделю назад – пациентку подключили к аппарату ИВЛ 14 ноября.

Мариэтта Чудакова родилась 1 января 1937 года в Москве. Она является автором рассказов, вошедших в сборник «Мирные досуги инспектора Крафта», «Дела и ужасы Жени Осинкиной. Путешествие в трёх томах, а также последующие необычные, ужасные и счастливые истории, случившиеся с ней самой и её друзьями». Она написала более 200 научных работ и статей по литературе, истории филологической науки и литературной критике XX века. В центре ее внимания – изучение творчества Михаила Булгакова, Евгения Замятина, Михаила Зощенко и других. На протяжении почти 20 лет (с 1965 по 1984 годов) работала в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. Ленина. С 1970 года является членом Союза писателей СССР. С 1985 года стала преподавателем Литературного института им. М. Горького на кафедре новейшей русской литературы. Награждена Премией московского комсомола (1969). Известна активной гражданской позицией.

