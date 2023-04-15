Украинца обвинили в шпионаже, диверсиях и организации покушений в ДНР
Гражданина Украины Григория Синченко обвинили в шпионаже, диверсиях и более 40 преступлениях на территории Донецкой народной республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Южный окружной военный суд.
Дело Синченко передали судье. Дата заседания еще не назначена.
По информации МВД ДНР, Синченко впервые задержали в 2016 году по подозрению в подрыве киосков и линии электропередачи. Гражданин изготавливал взрывные устройства и осуществлял подрывы, чтобы вымогать деньги у бизнесменов. После обмена пленными Синченко попал на Украину, однако позже незаконно вернулся в республику и был повторно задержан в 2020 году.
Украинца обвиняют в том числе в посягательстве на жизнь правоохранителей, умышленном уничтожении и повреждении имущества, нелегальном пересечении границы, побеге из-под стражи, вымогательстве, участии в террористическом сообществе, неоднократном незаконном приобретении и изготовлении взрывчатки.
Отмечается, что обвиняемый, применив самодельное взрывное устройство, повредил опору железнодорожного моста в Пролетарском районе Донецка. Кроме того, Синченко организовал слежку за сотрудниками правоохранительных органов ДНР и планировал их убийство.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru