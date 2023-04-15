Украинца обвинили в шпионаже, диверсиях и организации покушений в ДНР

Гражданина Украины Григория Синченко обвинили в шпионаже, диверсиях и более 40 преступлениях на территории Донецкой народной республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Южный окружной военный суд.

Дело Синченко передали судье. Дата заседания еще не назначена.

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По информации МВД ДНР, Синченко впервые задержали в 2016 году по подозрению в подрыве киосков и линии электропередачи. Гражданин изготавливал взрывные устройства и осуществлял подрывы, чтобы вымогать деньги у бизнесменов. После обмена пленными Синченко попал на Украину, однако позже незаконно вернулся в республику и был повторно задержан в 2020 году.

Украинца обвиняют в том числе в посягательстве на жизнь правоохранителей, умышленном уничтожении и повреждении имущества, нелегальном пересечении границы, побеге из-под стражи, вымогательстве, участии в террористическом сообществе, неоднократном незаконном приобретении и изготовлении взрывчатки.

Отмечается, что обвиняемый, применив самодельное взрывное устройство, повредил опору железнодорожного моста в Пролетарском районе Донецка. Кроме того, Синченко организовал слежку за сотрудниками правоохранительных органов ДНР и планировал их убийство.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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