Чтобы не быть голословным, Петренко привел в пример издания The Washington Post, в котором размещена публикация о требованиях Вашингтоном от Киева готовности к переговорам с Москвой, и The Wall Street Journal, сообщающее о секретных переговорах советника Джо Байдена по безопасности Джейка Салливана с помощником Владимира Путина Юрием Ушаковым и секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым.

Журналист отметил нарастающую после подобных публикаций панику среди как граждан, так и политиков Украины. По его мнению, такие послания не слишком приятны для Киева, также Петренко признал, что западные страны все сильнее устают от затянувшегося конфликта.

Обозреватель подчеркнул, что Зеленский — лидер страны, практически полностью зависящей от западной помощи, потому он должен быть очень осторожным, делая заявления об отказе от переговоров. Такая позиция лидера Украины возмущает Запад, так как продолжительный кризис бьет по кошелькам европейцев. Петренко назвал публикации The Washington Post и The Wall Street Journal предостережением украинскому президенту.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, готова к ним и сейчас. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

